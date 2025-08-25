Calcio: il Toro annuncia Asllani, ma con l’Inter non ci sarà

agenzia

Centrocampista diventa granata in prestito con diritto

TORINO, 25 AGO – Dopo qualche giorno di attesa, il Torino ha annunciato l’arrivo di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, classe 2002, è stato prelevato dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto, come spiegato dal club di via Viotti in una nota ufficiale. Questa sera i granata di Marco Baroni inizieranno il loro campionato proprio dalla trasferta sul campo dei nerazzurri, ma Asllani non sarà presente: la sua avventura al Toro inizierà di fatto alla seconda giornata, con il Toro che domenica 31 agosto alle 18.30 ospiterà la Fiorentina allo stadio Olimpico Grande Torino.

