Calcio: il Verona ufficializza il nuovo mister Paolo Zanetti

agenzia

Contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per secondo anno

VERONA, 13 GIU – Il Verona ha ufficializzato il nuovo allenatore Paolo Zanetti, che si è legato al club gialloblù fino al 30 giugno 2025, con opzione per il secondo anno. Zanetti, 41 anni, originario di Valdagno (Vicenza), dopo due anni in Lega Pro sulla panchina del Südtirol approda in Serie B con il Venezia, con il quale ottiene la promozione in Serie A. Dopo la stagione nella massima serie con i lagunari passa all’Empoli, con il quale raggiunge l’obiettivo della salvezza nel campionato 2022-2023.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA