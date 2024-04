Calcio: Immobile, ‘l’addio di Sarri ci ha scombussolato’

agenzia

L'attaccante:'Siamo amareggiati. Esultanza Roma? C'è modo e modo

ROMA, 06 APR – “Nel primo tempo abbiamo avuto potenziali occasioni, il derby è una partita tesa e ogni occasione dovrebbe essere trasformata in gol. Ovvio che anche aver cambiato in corsa e subito tutto quello che c’è stato intorno all’addio di Sarri ci ha scombussolato, non siamo riusciti a capovolgere la situazione dal punto di vista emotivo. Siamo amareggiati, ci aspettavamo un’altro tipo di partita e poteva essere un bel trampolino per finire bene l’anno. Anche l’infortunio di oggi; le cose negative non arrivano mai da sole. Non siamo stati abbastanza bravi a tenere il passo quando le cose andavano bene. E’ ovvio che se ti porti dietro strascichi di sconfitte pesanti la paghi”. Così Ciro Immobile, attaccante laziale, dice la sua dopo la sconfitta nel derby ai microfoni di DAZN. Poi, parlando del futuro, Immobile sottolinea che “io sono abituato a pensare positivo, ma una stagione così abbatte anche tipi come me, è devastante. Ma bisogna anche essere lucidi, capire cosa posso dare per questa maglia, cosa ho fatto e cosa posso fare. Ho due anni di contratto, abbiamo questo mese e mezzo per finire bene e poi ripartire – prosegue il capitano laziale – Ultimo derby? Io ho sempre detto che fino a quando potrò dare qualcosa alla Lazio lo darò. La mia storia non si cancella con uno schiocco di dita, non è facile come in passato ma lo faremo diventare facile appena le cose torneranno ad andare bene”, continua. Infine, sul parapiglia finale, Immobile spiega come “nel finale ho visto un po’ di caos, cose da derby. C’è modo e modo di esultare, c’è chi lo fa con stile e chi meno ma questi sono punti di vista”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA