Calcio: in Francia, ancora non assegnati diritti tv Serie A

BeInSport non ha rinnovato, Dazn Francia in agguato

PARIGI, 26 AGO – Anche la seconda giornata del campionato di calcio di serie A non è stata trasmessa da nessuna piattaforma tv in Francia. Sono infatti sempre arenate le trattative fra la Lega Calcio e le tv francesi in lizza per l’acquisizione dei diritti di diffusione Oltralpe. Al momento, quello di serie A è l’unico grande campionato europeo non trasmesso in Francia. Negli ultimi anni, tutte le partite sono state trasmesse in diretta da BeInSport sulla piattaforma MyCanal (Canal Plus). Adesso, al pubblico francese, sono visibili i campionati di Inghilterra, Spagna e Germania, ma non la Serie A. BeInSport, infatti, ha lasciato trapelare di aver fatto la sua offerta, che sembra essere al ribasso rispetto agli anni scorsi, ma che la Lega Calcio ha preso tempo. Anche perché sullo stesso obiettivo si è concentrata anche DAZN Francia e – stando a L’Equipe – un terzo operatore.

