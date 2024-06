Calcio: incontro De Laurentiis-Kvara, verso rinnovo contratto

agenzia

Definito ritiro a Dimaro, 16 luglio prima amichevole

NAPOLI, 27 GIU – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha effettuato oggi un blitz in Germania, dove la Georgia sta giocando gli Europei, per un primo incontro con Kvitcha Kvaratskhelia, l’attaccante che il club azzurro vuole tenere. Il presidente azzurro ha risposto in prima persona alla richiesta netta del nuovo allenatore Antonio Conte, che nella sua conversazione prima della firma ha preteso la permanenza del fantasista georgiano. De Laurentiis è andato a Dusseldorf, si apprende, insieme al ds Manna e all’ad del club Chiavelli: i tre hanno avuto un primo dialogo diretto con Kvaratskhelia, parlandogli del rinnovo del contratto e ottenendo una prima disponibilità del giocatore. L’idea del club azzurro è di aumentare notevolmente il suo ingaggio attuale di 1,7 milioni a stagione e fissare probabilmente anche una clausola di rescissione, molto alta, che potrebbe aprire per il futuro un mercato su Kvaratskhelia con grandi offerte. Ora il prossimo passo per il club sarà convincere Di Lorenzo a rimanere in maglia azzurra, considerato incedibile da Conte insieme a Lobotka e Anguissa. Intanto il club azzurro ha ufficializzato il programma della squadra a Dimaro in Trentino, prima parte del ritiro estivo che comincerà l’11 luglio fino al 24. Il 13 luglio ci sarà la prima conferenza stampa di Conte dopo gli allenamenti, poi sono previste conferenze stampa di calciatori e due amichevoli, una il 16 luglio e una il 20 luglio con squadre ancora da definire.

