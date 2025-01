Calcio: Indonesia ha scelto, Kluivert sarà il ct della Nazionale

agenzia

Esonerato Shin Tae-yong, manca solo l'ufficialità

ROMA, 06 GEN – Il calcio indonesiano si affida a Patrick Kluivert. Dopo l’esonero confermato con una nota della federazione del Paese asiatico del ct Shin Tae-yong, in carica dal 2019, la scelta sarebbe ricaduta sull’ex campione olandese, classe 1976, reduce dall’esperienza all’Adana Demirspor: manca ancora l’ufficialità ma anche la stampa internazionale indica nell’ex giocatore tra gli altri di Milan e Barcellona, per dieci anni tra le stelle dell’Olanda, il nuovo allenatore della nazionale indonesiana con Louis Van Gaal come direttore sportivo. L’obiettivo è la qualificazione ai mondiali 2026 e sarebbe una prima volta dopo la partecipazione alla coppa del 1938 con il nome di Indie Orientali Olandesi, eliminati al primo turno dall’Ungheria.

