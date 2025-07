Calcio: Inler, Udinese è tornata famiglia

agenzia

Dir.area tecnica, blocco unito tra società, calciatori e tifosi

UDINE, 24 LUG – “L’Udinese è tornata a essere squadra, famiglia. C’è grande unità tra società, staff, calciatori e tifosi, clima giusto per prenderci le giuste soddisfazioni”. Lo ha detto il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Gokhan Inler, nel media day in corso nel ritiro di Lienz, in Austria. “La nostra tradizione è quella di valorizzare talenti, come accaduto quest’anno con Lucca e Bijol – ha aggiunto -, mentre per il prossimo anno penso che abbia grandi prospettive di seguire le loro orme Kristensen”. Quanto al mercato, “stiamo seguendo tanti profili: vedremo chi occuperà la casella vacante in attacco, ma non sottovalutate l’apporto di Bayo”. Nessun cenno all’annunciato avvicendamento societario: “Continuiamo a lavorare con le medesima modalità, vedremo cosa succederà”.

