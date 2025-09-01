Calcio: Inter; Akanji a Milano per visite e firma

agenzia

Il difensore svizzero arriva dal Manchester City in prestito

MILANO, 01 SET – Manuel Akanji è pronto a diventare un giocatore dell’Inter. Il difensore svizzero è infatti da poco atterrato all’aeroporto di Linate per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro. Il giocatore classe 1995 arriva dal Manchester City in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

