Calcio: Inter, Arnautovic e Zielinski ko per infortunio

Elongazione per austriaco, risentimento muscolare per polacco

MILANO, 05 AGO – L’Inter perde Marko Arnautovic e Piotr Zielinski. Gli esami clinici e strumentali svolti stamattina infatti hanno evidenziato una piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra per l’attaccante austriaco, che sarà valutato giorno dopo giorno come reso noto dal club nerazzurro. Per il centrocampista polacco invece si tratta di un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra: le sue condizioni saranno rivalutate la settimana prossima.

