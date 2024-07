Calcio: Inter batte Lugano 3-2, doppietta per Taremi

agenzia

L'iraniano subito protagonista nella prima amichevole estiva

MILANO, 17 LUG – Buona la prima per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri campioni d’Italia in carica hanno infatti battuto per 3-2 in rimonta gli svizzeri del Lugano nella prima amichevole estiva, disputata nel centro sportivo interista ad Appiano Gentile, grazie alle reti di Taremi (doppietta) e Correa, mentre per il Lugano è andato in gol Przybylko con una doppietta. In attesa dei tanti big che devono ancora rientrare dalle nazionali, buone indicazioni per il tecnico soprattutto da Taremi, schierato tra i titolari insieme all’altro neoarrivato Martinez in porta. Dal 1′ anche Bisseck, Mkhitaryan, Carlos Augusto e Correa, oltre ai tanti giovani aggregati alla prima squadra per le assenze.

