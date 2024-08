Calcio: Inter, Carboni verso l’Olympique Marsiglia

agenzia

L'argentino a Milano per rinnovo, 'pronto per nuova avventura'

MILANO, 05 AGO – È in dirittura d’arrivo la trattativa che porterà l’argentino dell’Inter Valentin Carboni a diventare un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia. Il classe 2005, nella scorsa stagione in prestito al Monza, ha da poco lasciato la sede del club nerazzurro a Milano dove ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2029 con l’Inter, prima di trasferirsi in Francia in prestito con diritto di riscatto (e controriscatto in favore dei nerazzurri). “Sono pronto per la nuova avventura, l’obiettivo sarà fare il meglio possibile”, le parole di Carboni all’uscita della sede.

