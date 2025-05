Calcio: Inter in silenzio, resta la rabbia per gli arbitraggi

agenzia

Nel mirino diversi episodi durante la stagione, fino alla Lazio

MILANO, 19 MAG – Il silenzio stampa dell’Inter per ora prosegue. La rabbia per gli arbitraggi dopo il 2-2 di ieri sera contro la Lazio ha infatti portato il club nerazzurro alla decisione di non far parlare nessun tesserato ai microfoni delle tv o in conferenza stampa dopo la partita. In particolare, infatti, nel mirino è finita la scelta del Var Di Paolo e dell’arbitro Chiffi di concedere ai biancocelesti il rigore (poi trasformato da Pedro per il definitivo 2-2) sul tocco di mano di Bisseck: un episodio giudicato diversamente rispetti ad altri simili accaduti in stagione, come un rigore non concesso in Lecce-Inter ai nerazzurri per un intervento col braccio di Baschirotto. Situazioni che si aggiungono al mancato rigore concesso per la trattenuta di Ndicka su Bisseck nella sfida contro la Roma o la rimessa laterale che porta al gol del Bologna nel ko del Dall’Ara. Un silenzio che si esteso anche agli account social dei calciatori nerazzurri, rimasti silenti in mattinata anche probabilmente per sbollire la rabbia del pareggio che potrebbe aver definitivamente spento i sogni scudetto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA