Calcio: Inter in silenzio,non parla nessuno post partita (2)

agenzia

MILANO, 19 MAG – La decisione del club nerazzurro di restare in silenzio dopo il pareggio contro la Lazio arriva come segnale di protesta per l’arbitraggio della sfida contro i biancocelesti. In particolare, a far infuriare l’Inter è stato il tocco di mano di Bisseck che ha portato al rigore del definitivo 2-2: un episodio simile ad altri durante la stagione per i quali, secondo il club, erano state prese decisioni diverse.

