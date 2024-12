Calcio: Inter; Inzaghi ‘grande vittoria, ma campionato è aperto’

agenzia

Tecnico nerazzurro:'A Martinez pesa non segnare, ma grande gara'

ROMA, 16 DIC – “Sono contento di quello che abbiamo fatto. Era una partita importante, contro una squadra che era in un buon momento. Volevamo questa vittoria, ora dobbiamo continuare perché il campionato è aperto e nasconde tante insidie, tante squadre sono in striscia positiva e noi ci stiamo adeguando. Dobbiamo continuare senza fare calcoli sapendo che siamo in un ottimo momento”. Così Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, commenta il rotondo successo contro la Lazio in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro, poi, parlando del match sottolinea come nei “primi 25 minuti siamo stati bravi a mantenere le distanze, poi abbiamo alzato il baricentro, siamo cresciuti e siamo riusciti a segnare chiudendo la gara contro una squadra di assoluto valore, penalizzata dalle assenze. Sono contento di quello che abbiamo fatto, è stata una buona gara, non so se una delle più belle. Era una partita importante, contro una squadra che era in un buon momento, che quando aveva perso non lo aveva meritato, sapevamo che dovevamo fare un grande gara”, prosegue. Infine un pensiero su Lautaro Martinez, ancora a secco: “Parlare dei singoli non è facile dopo una prestazione del genere, ma De Vrij le sta giocando tutte, Martinez ha fatto una grande gara, avrebbe voluto far gol ma deve continuare così e si toglierà presto una soddisfazione. Gli pesa il fatto di non trovare il gol, ma deve continuare a giocare in questo modo. Barella? Solo un affaticamento, non dovrebbe essere niente di particolare”.

