Calcio: Inter; Inzaghi, tenevamo molto a questa partita

Col Bayern non dovremo gestire, servirà replicare gara d'andata

MILANO, 12 APR – “Tenevamo tanto a questa gara, sapevamo che non fosse semplice ma abbiamo fatto bene. C’è stata la distrazione del 2-1, ma la squadra è rimasta concentrata. C’è tanta fatica, ma siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo. L’anno scorso abbiamo fatto 48 partite e questa è già la numero 49 in stagione”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, commentando a Dazn la vittoria contro il Cagliari. “È una stagione super performante, dobbiamo adeguarci e lo stiamo facendo con grandissimo sacrificio da parte di tutti. Non bisogna dimenticarsi che c’è sempre una squadra difronte, ben allenata, chiaramente siamo i primi a sapere che sul gol di Piccoli dovevamo far meglio, però c’è anche della bravura sul cross del loro terzino – ha aggiunto -. La sfida col Bayern Monaci? C’è tanta fiducia sapendo che giochiamo contro una squadra fortissima, bisognerà replicare la gara dell’andata. Non dovremo gestire nulla e non dovremo guardare il risultato, dovremo fare una gara di corsa e determinazione”, ha concluso il tecnico nerazzurro.

