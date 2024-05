Calcio: Inter; Lautaro ‘per il rinnovo chiedete a Marotta’

agenzia

L'ad nerazzurro: tra noi e nostri giocatori non ci sono problemi

ROMA, 16 MAG – Il rinnovo di Lautaro Martinez continua a essere un argomento molto caldo dopo la vittoria del campionato dell’Inter. L’attaccante, intervenuto dal palco del Premio Gentleman Fair Play 2024, ha commentato la situazione: “Stiamo lavorando, spero di raggiungere un accordo con il club”. Successivamente l’argentino ha ripercorso la sua avventura in Italia: “Sono molto contento e orgoglioso di quello che sto facendo nella mia carriera, ringrazio staff, compagni, i tifosi e tutte le persone che gravitano attorno al mondo Inter. Ho lavorato molto ma non mi aspettavo di poter fare così tanto. Mi hanno dato una grande mano, sono grato per questo e cerco di ringraziarli in campo. Dobbiamo continuare così”. Anche Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha preso parte all’evento e ha parlato della situazione con Lautaro: “La risposta l’ha già data lui: ha detto che dipende da noi, da me e da Piero. Tra noi e i nostri giocatori non ci sono mai problemi perché il grande comune denominatore è la voglia di continuare insieme. Questo è un grande sentimento, un grande valore e ci porterà, spero con tanta facilità, a raggiungere un accordo”. L’ad nerazzurro successivamente ha commentato il premio ricevuto: “Lo condivido con le squadre con le quali ho lavorato e con i miei collaboratori. Gli attori protagonisti sono i calciatori, ma non ho mai visto una squadra vincere senza una società forte”.

