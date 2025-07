Calcio: Inter; Marotta, c’è sempre massimo ottimismo

agenzia

'Nessuna novità su Calhanoglu, nostro giocatore a tutti effetti

MILANO, 15 LUG – “Fiducioso? Sempre, c’è massimo ottimismo, assolutamente. Siamo l’Inter, quindi bisogna sempre guardare con grande ottimismo il futuro”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A. “Novità su Calhanoglu? No, è un nostro giocatore a tutti gli effetti, quindi arriverà quanto prima, quando convocato. Leoni? È un bravo talento, ma è del Parma, non è nostro. Valentin Carboni al Genoa? Sì, destinazione giusta, con un bravo allenatore come Vieira. Sebastiano Esposito? Vediamo, è, presto”.

