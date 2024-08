Calcio: Inter, rientrato anche Lautaro Martinez

agenzia

Club, 'il capitano è tornato'. La squadra è ora al completo

MILANO, 06 AGO – L’Inter riabbraccia Lautaro Martinez. Lamborghini dorata e occhiali da sole, l’attaccante nerazzurro è tornato stamattina ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione verso l’inizio del campionato il 17 agosto contro il Genoa a Marassi, dopo la vittoria con l’Argentina della Copa America (in cui è stato capocannoniere oltre ad aver segnato la rete decisiva in finale) e le conseguenti vacanze. “Il capitano è tornato”, è il messaggio che l’Inter ha postato sui social insieme al video di Lautaro in arrivo al centro sportivo. Lautaro era l’ultimo reduce dagli impegni con le nazionali di questa estate: la squadra di Simone Inzaghi è ora così al completo.

