Calcio: Inter, si ferma Taremi per risentimento muscolare

agenzia

Le condizioni saranno rivalutate la prossima settimane

MILANO, 01 AGO – Mehdi Taremi si ferma per infortunio. L’attaccante iraniano dell’Inter si è sottoposto questa mattina a esami clinici che hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, come riportato dal club nerazzurro in un comunicato. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana.

