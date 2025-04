Calcio: Inter subito in campo per preparare la gara col Bologna

agenzia

Allenamento mattutino ad Appiano, a parte Dumfries e Zielinski

MILANO, 17 APR – Dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League, l’Inter è tornata subito al lavoro al Bper Training Centre. I nerazzurri hanno svolto una sessione mattutina d’allenamento agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff: nel mirino dell’Inter ora c’è la partita pasquale contro il Bologna, in programma domenica 20 aprile alle 18 allo stadio Dall’Ara. In particolare la squadra si è allenata in due gruppi, mentre hanno lavorato a parte gli infortunati Denzel Dumfries e Piotr Zielinski: il primo potrebbe recuperare tra la Roma e l’andata col Barcellona, mentre per il polacco dovrebbe servire circa una settimana in più rispetto all’olandese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA