Calcio: Inter svela la nuova maglia, questa volta ha 2 stelle

agenzia

Strisce verticali nerazzurre rielaborate con il logo al centro

MILANO, 23 LUG – Il logo, per la prima volta nella versione con le due stelle, cucito al centro della maglia, affiancato sul lato sinistro dal tricolore: l’Inter svela la nuova maglia home per la stagione 2024/25, la prima in cui è presente anche la seconda stella dopo la vittoria del ventesimo scudetto nella passata stagione. Una maglia tra tradizione e innovazione, in cui le classiche strisce verticali nerazzurre sono accostate ad un’interpretazione moderna e dinamica, che caratterizza sia la maglietta che il pantaloncino. Sulla divisa, in vendita da oggi e che esordirà in campo nell’amichevole di sabato contro il Las Palmas, c’è anche l’esordio di Betsson Sport come nuovo sponsor di maglia, mentre sul retro prosegue la collaborazione con U-Power

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA