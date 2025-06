Calcio: Inter svela nuova maglia, l’esordio al Mondiale per Club

agenzia

Novità per le strisce nerazzurre: compongono la scritta del club

MILANO, 05 GIU – Strisce nerazzurre modellate per creare la scritta Inter, con il logo e gli sponsor in blu. Sono queste le principali novità della maglia home dell’Inter per la stagione 2025/26, svelata oggi dal club nerazzurro insieme a Nike e che esordirà nella seconda partita della fase a gironi del Mondiale per Club Fifa contro gli Urawa Reds Diamonds. In particolare, spiega il club nerazzurro, “sul fronte le iconiche strisce nere e blu vengono infatti modellate per creare la scritta Inter, abilmente celata tra i motivi grafici della maglia”. Inoltre, “il logo Inter, lo swoosh Nike e le patch dei partner di maglia Betsson.Sport, Gate.io e U-Power sono per la prima volta uniformate nel nuovo colore Chlorine Blu, che caratterizzerà inoltre il linguaggio grafico del Club per tutta la nuova stagione”.

