Calcio: Inter torna ad allenarsi e punta il Torino

agenzia

Da valutare condizioni dei big dopo la vittoria col Barcellona

MILANO, 08 MAG – L’Inter è tornata in campo dopo il successo contro il Barcellona che ha permesso ai nerazzurri di qualificarsi alla finale di Champions League. La squadra, che domenica 11 maggio alle 18 sfiderà il Torino nella trasferta valida per la 36/ma giornata di Serie A, si è ritrovata al Bper Training Centre di Appiano Gentile per una seduta di allenamento agli ordini del tecnico Simone Inzaghi e del suo staff. Verso la gara contro i granata, sono da valutare le condizioni di diversi dei big che sono scesi in campo nella semifinale con i blaugrana, a partire da Lautaro Martinez.

