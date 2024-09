Calcio: Inter tornata a Milano, Lautaro pronto per derby

agenzia

Dimarco e Arnautovic verso il recupero per domenica

MILANO, 19 SET – L’Inter è tornata nella mattinata di oggi a Milano, dopo la sfida di ieri contro il Manchester City in Champions League. La chiusura dell’aeroporto inglese ha infatti costretto i nerazzurri a rinviare la partenza dall’immediato post-partita a stamattina. Ora partirà la preparazione verso il derby contro il Milan di domenica sera: una sfida per cui Lautaro Martinez si candida a tornare titolare, mentre Dimarco e Arnautovic (assenti in Champions) vanno verso il recupero.

