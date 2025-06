Calcio: Inter, ufficiale l’acquisto di Sucic

agenzia

Il centrocampista croato arriva dalla Dinamo Zagabria

MILANO, 04 GIU – Nuovo rinforzo per l’Inter, che ha ufficializzato il primo acquisto della sessione estiva di mercato: Petar Sucic è infatti un nuovo giocatore nerazzurro. “Il centrocampista croato classe 2003 arriva a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria”, si legge in un comunicato del club. Sucic diventa così l’ottavo croato della storia nerazzurra, “percorrendo la strada che unisce la Dinamo Zagabria e all’Inter, la stessa intrapresa in passato da Mateo Kovacic e Marcelo Brozovic”. “Inizia così l’avventura nerazzurra di Petar Sucic: un nuovo capitolo tutto da scrivere all’interno di un sogno diventato ormai realtà”, conclude il club nerazzurro.

