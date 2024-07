Calcio: Inter, visite mediche per Taremi

agenzia

L'attaccante iraniano pronto a diventare giocatore nerazzurro

MILANO, 12 LUG – Mehdi Taremi è pronto a diventare un giocatore dell’Inter. L’attaccante iraniano ha svolto in mattinata le visite mediche di rito nella sede milanese del Coni per l’idoneità sportiva, prima dell’annuncio da parte del club nerazzurro. Il giocatore ha salutato i tifosi presenti fuori dal Coni, firmando autografi e scattando qualche selfie con i presenti. Taremi arriva a parametro zero dopo aver lasciato il Porto a scadenza di contratto. In Portogallo l’attaccante classe 1992 è rimasto cinque stagioni, segnando 91 gol in 182 presenze con la maglia della squadra di Oporto.

