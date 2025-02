Calcio: Inter, Zalewski ko per infortunio al polpaccio

agenzia

L'esterno polacco out con la Lazio e in dubbio per Napoli

MILANO, 24 FEB – L’Inter perde anche Nicola Zalewski. L’esterno polacco ha infatti svolto esami clinici e strumentali per un problema muscolare: gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba destra, come spiegato dal club nerazzurro. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni: Zalewski non sarà quindi a disposizione per la gara di domani contro la Lazio in Coppa Italia ed è in dubbio per la sfida contro il Napoli di sabato al Maradona.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA