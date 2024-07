Calcio: Inter, Zielinski arrivato a Milano

agenzia

Domani visita di idoneità poi si unirà ai compagni in ritiro

MILANO, 17 LUG – Nuovo rinforzo in arrivo per l’Inter di Simone Inzaghi. Piotr Zielinski è infatti arrivato da poco a Milano: domani il centrocampista svolgerà le visite mediche per l’idoneità nella sede milanese del Coni, prima di unirsi ai nuovi compagni nel ritiro dell’Inter. Il polacco classe 1994 è arrivato a parametro zero dopo la scadenza di contratto con il Napoli lo scorso 30 giugno e ha firmato un contratto con i nerazzurri fino al 2028.

