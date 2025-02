Calcio: Inzaghi, Calhanoglu? più probabile che non parta dal 1′

agenzia

'Dovrò valutare bene lui e chi ha giocato mercoledì'

MILANO, 01 FEB – “Calhanoglu titolare? Ad oggi ci sono più possibilità che non parta dall’inizio. Dovrò valutarlo bene. E così dovrò valutare bene i giocatori che sono usciti dalla partita di mercoledì in Champions League. Abbiamo giocato 16 partite in 2 mesi, praticamente un girone in due mesi”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. “Calhanoglu e Acerbi hanno fatto il primo allenamento completo in gruppo, hanno fatto un discreto lavoro. Giovedì il lavoro era solo parziale. Stanno meglio e si candidano per poterci dare una mano. Quest’anno Calhanoglu ha avuto qualche problema in più, stiamo cercando di recuperarlo più in fretta possibile. Le altre volte ha saltato una o due partite, chiaramente lo hanno rallentato. E sappiamo cosa rappresenta Hakan per noi”.

