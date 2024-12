Calcio: Inzaghi, c’è anche la Lazio nella corsa al titolo

agenzia

'Baroni sta facendo grandissime cose, meriti anche alla società'

MILANO, 15 DIC – “Avevo detto alla vigilia del campionato che sarebbe stato un torneo equilibrato, con tante pretendenti che si sono rinforzate. Secondo me è giusto considerare anche la Lazio perché, al di là della classifica positiva, ha una proposta di gioco ben organizzata che le permette di essere inserita tra le pretendenti alla vittoria”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla viglia della sfida dell’Olimpico. “Bisogna dar merito a tutti quanti, penso alla società e all’allenatore. Baroni sta facendo grandissime cose, la squadra è organizzata e i calciatori stanno giocando un ottimo calcio, con un’ottima proposta di gioco: questo è giusto che venga evidenziato da tutti noi”. “Quella con la Lazio sarà senz’altro una partita complicata – ha poi aggiunto etrando nello specifico della partita di domani – affrontiamo un’avversaria che ha vinto 16 partite su 22 ufficiali e che anche quando non ha vinto ha giocato delle ottime gare. Sarà un impegno difficile che dovremo interpretare nel migliore dei modi”. “Sappiamo – la sottolineatura del tecnico dell’Inter – che le partite internazionali portano via energie, basta vedere anche i risultati dell’ultimo weekend, però è la stessa cosa per l’Inter, per la Lazio e per tutte le squadre che giocano le Coppe e senz’altro partecipare alle Coppe europee è un motivo di orgoglio e prestigio. Domani comunque tutte e due le squadre faranno il massimo per giocare un’ottima gara”.

