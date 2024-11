Calcio: Inzaghi, col Napoli servirà una delle migliori Inter

agenzia

'Sarà partita bellissima, ci stiamo preparando per grande gara'

MILANO, 09 NOV – “Domani sarà una partita bellissima, affrontiamo la squadra che è in testa al campionato. Conte ha dato un’ottima organizzazione alla squadra che è molto forte e ha tanta qualità, ci vorrà una delle migliori Inter per fare il massimo davanti al nostro pubblico”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla vigilia della gara contro il Napoli. “Stiamo cercando di recuperare in questi giorni dalla gara di mercoledì e ci stiamo preparando bene, il Napoli ha subito gol solo a Verona in trasferta e conosciamo le loro qualità – ha aggiunto -. Ci stiamo preparando per fare una grande gara, cercando di recuperare energie fisiche e mentali, adesso ci manca l’ultimo sforzo domani con il Napoli. Abbiamo avuto qualche problema nelle rotazioni in queste gare perché abbiamo perso qualche giocatore ma c’è grande fiducia”.

