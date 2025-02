Calcio: Inzaghi, contro il Milan servirà un’ottima Inter

agenzia

'Primi due derby sono andati male, e' partita piena di insidie'

MILANO, 01 FEB – “Sappiamo tutti cosa rappresenta il derby. Sarà una gara piena di insidie, il Milan è un’ottima squadra con tanta qualità nei giocatori. Servirà un’otttima Inter, per noi è molto importante”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. “I primi due derby sono andati male. Il primo derby perso meritatamente, nel secondo eravamo in controllo e lì dovevamo essere più bravi. Il primo gol era viziato da un fallo su Asllani. La partita era chiusa, bisognava reagire meglio. E dovevamo fare il 3-1, con il gol non gol di Carlos e altre occasioni. Dovevamo essere più forti dell’episodio”.

