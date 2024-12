Calcio: Inzaghi, ‘il desiderio è rimanere a lungo all’Inter’

agenzia

'Sto bene qui, mi sento molto apprezzato e gratificato'

MILANO, 22 DIC – “Rimanere a lungo nell’Inter? Quello è il desiderio, mi sento apprezzato da tutto il gruppo. Siamo in un momento di grande condivisione, è il quarto anno, l’obiettivo è migliorarsi sempre. Quando sto bene in un posto, come all’Inter, mi sento molto gratificato”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Como. “L’obiettivo è rimanere tanti anni, poi sappiamo che nel calcio i giudizi cambiano in fretta. Ho visto una grandissima squadra anche nelle difficoltà, in questo cammino che parte dal 2021. Abbiamo dimostrato nelle difficoltà di essere una squadra di veri uomini, non ci siamo mai piegati. C’è una bella atmosfera ad Appiano – ha proseguito -. Lautaro ha detto che sono sottovalutato? Ognuno ha la propria opinione. Io sto bene dove sono, mi sento molto apprezzato da società, giocatori e tifosi. E questo mi fa rendere al meglio. Mi sento apprezzato nel mio ambiente”.

