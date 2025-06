Calcio: Inzaghi lascia Milano, a Parigi per firmare con Al Hilal

agenzia

Insieme al tecnico il figlio Tommaso e l'agente Pastorello

MILANO, 04 GIU – Simone Inzaghi lascia Milano. Dopo aver salutato ufficialmente ieri l’Inter, l’ormai ex tecnico nerazzurro è partito in mattinata dall’aeroporto di Linate in direzione Parigi, dove incontrerà il presidente dell’Al Hilal per mettere la firma sul contratto che lo legherà al club saudita. Insieme a Inzaghi, ci sono il figlio Tommaso e l’agente Federico Pastorello, che hanno condotto come intermediari la trattativa con gli arabi.

