Calcio: Inzaghi, Lautaro? Speriamo di averlo contro Atalanta

agenzia

Bene Taremi, giocatori seri e lavorano sempre bene

MILANO, 24 AGO – “Il calcio d’agosto è difficile per tutti. A Genova eravamo arrabbiati, buona gara ma con errori gravi. Lautaro? Venerdì mattina si è svegliato con il dolore, e insieme allo staff medico abbiamo deciso di no rischiarlo. Lui è un generoso, avrebbe voluto esserci, ma siamo alle prime partite: ho la fortuna di avere altri giocatori, cercheremo di recuperarlo per l’Atalanta, vedremo di giorno in giorno”: lo dice Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo il successo contro il Lecce a San Siro. “L’Atalanta è una squadra che ha vinto l’Europa League, in continua evoluzione. La conosciamo bene”, ammette Inzaghi. E oggi senza Lautaro è stata occasione per Taremi: “Mi è piaciuto oggi, mi piace da quando è arrivato. I ragazzi sono seri e lavorano sempre per il bene dell’Inter. Noi dobbiamo guardare a noi: le altre squadre si stanno rinforzando, tutte avranno i nostri stessi obiettivi, giocare ad agosto non è semplice ,magari giochi contro squadre sulla carta inferiori e devi faticare per vincere. Contro Genoa e Lecce abbiamo faticato, ma a livello di serietà, concentrazione e applicazione abbiamo fatto due ottime gare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA