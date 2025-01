Calcio: Inzaghi ‘ottima partita Inter, ma c’è amaro in bocca’

agenzia

Arbitri possono sbagliare come oggi e col Milan,siamo tranquilli

MILANO, 15 GEN – “Complimenti al Bologna, sapevamo sarebbe stato un avversario difficile. Per me la squadra ha fatto un’ottima partita, creando tanto e concedendo il giusto. Venivamo da un tour de force e non era facile. Normale che ci sia un po’ di amaro in bocca, potevamo fare il 3-2. Ma giocavamo contro una squadra fisica, che ci prendeva sempre alti, è stata una partita dispendiosa”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo il pareggio contro il Bologna. “Lotta scudetto? Dobbiamo guardare noi stessi, venivamo da sei partite vinte e oggi abbiamo pareggiato. Questo è il momento di fare qualcosa in più, sapevamo sarebbe stato difficile visto il calendario. Le proteste nel finale? Non c’è nessun problema, i ragazzi erano un po’ agitati, non volevo che qualcuno esagerasse. Gli arbitri possono sbagliare, come è stato stasera e come è stato in Supercoppa, possono sbagliare come noi ma c’è tranquillità”.

