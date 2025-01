Calcio: Inzaghi, ragazzi bravissimi dopo la Supercoppa

agenzia

'Spero in Calha per Bologna. Frattesi? E' dentro progetto Inter'

ROMA, 12 GEN – “I ragazzi sono stati bravissimi: siamo arrivati qui stanchissimi dalla Supercoppa, con tante assenze”. Lo dice Simone Inzaghi, dopo l’1-0 in casa del Venezia che è la sesta vittoria di fila in trasferta per la sua Inter. “Nel secondo tempo a ogni azione avremmo potuto trovare il raddoppio – la sua analisi, ai microfoni Dazn – E quando non concretizzi, è normale che soffri”. Quanto alle critiche dopo la sconfitta a Riad, “oramai facciamo più notizia quando perdiamo: a me sta bene, perché è il segno di quanto siamo cresciuti”. Inzaghi si è detto contento per il rientro di Pavard (“non giocava da tanto”) e per il recupero di campionato col Bologna, mercoledì, ha prospettato “qualche possibilita’ per Calhanoglu”, tra gli assenti di oggi. Infine Frattesi: “Io conto su di lui: per me e’ nel progetto Inter. Probabilmente lui vorrebbe giocare di piu’, ma in quest’anno e mezzo ci ha dato tante soddisfazioni. Per il resto ha parlato Marotta, ma ripeto: per me e’ pienamente nel progetto Inter”.

