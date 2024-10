Calcio: Inzaghi, servirà una grande Inter contro la Roma

agenzia

Dobbiamo continuare il nostro percorso, sarà unz gara difficile

MILANO, 19 OTT – “Sappiamo che tipo di avversario andiamo ad affrontare. Juric l’abbiamo incontrato tante volte in questi anni, chiaramente sta portando la sua filosofia alla Roma e noi dobbiamo farci trovare pronti per fare una partita importante sia in possesso che in non possesso: ci vorrà una grande Inter”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla vigilia della sfida contro la Roma. “La sosta delle Nazionali non ci deve influenzare, prima della sosta venivamo da tre vittorie, dobbiamo continuare il nostro percorso. I ragazzi sono rientrati abbastanza bene, qualcuno con qualche problemino ma in questi ultimi due o tre giorni abbiamo lavorato bene, sapendo che ricominciamo con una partita molto difficile all’Olimpico contro la Roma”.

