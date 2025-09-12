Calcio: Ismajli, ‘Il Toro ha anticipato tutti per avermi’

agenzia

Difensore granata, 'Porterò il mio spirito guerriero'

TORINO, 12 SET – “Il Toro ha anticipato tutti per avermi, quando si è presentata l’occasione l’ho colta al volo: tutti conoscono bene la società, la sua storia e i suoi tifosi”: così il nuovo difensore granata, Ardian Ismajli, si presenta al canale YouTube del club. “Sono arrivato da qualche settimana e anche a mia moglie piace molto la città, piano piano la vedremo tutta – continua il centrale kosovaro naturalizzato albanese – mentre io inizierò la mia sesta stagione in Serie A: era il mio sogno, da bambino volevo guardare solo il campionato italiano”. E sulle sue caratteristiche: “Per me è indifferente giocare in una difesa a quattro o a tre – spiega il classe 1996 prelevato a parametro dopo una lunga avventura all’Empoli – e porterò il mio spirito guerriero anche al Toro: sono uno che non molla mai e che scende in campo anche quando non è al 100%, anche con il supporto dei tifosi vogliamo provare a fare grandi cose”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA