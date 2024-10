Calcio: Italia U.15, Buffon “mi risveglia bellissimi ricordi”

agenzia

Campione mondo ha assistito al raduno al 'Giulio Onesti' di Roma

ROMA, 24 OTT – “Questo raduno è una bellissima esperienza per loro ma anche per me, perché rimette in circolo determinati pensieri ed emozioni, che erano ormai sopite. Sono passati 30 anni da quando ne avevo 15. Ricordo nitidamente le sensazioni, tra cui quel pizzico di ansia che provavo prima di questi eventi”. Parola di Gianluigi Buffon, campione del mondo e capo delegazione della Nazionale, che oggi ha assistito a bordo campo al raduno del centro dell’Under 15 di Battisti al ‘Giulio Onesti’ di Roma intitolato alla memoria di Gianluca Vialli. I 44 migliori talenti dell’area del centro, divisi in due squadre, si sono affrontati in un’amichevole, che ha visto la selezione azzurra vincere 6-4 contro quella bianca. Non c’erano trofei in palio, ma per molti di loro c’era qualcosa di più prezioso: un’occasione, forse la prima di tante o forse l’unica. Buffon conosce bene quella sensazione, l’ha vissuta in ogni sua forma, da Parma a Torino passando per Berlino. Ora, da capo delegazione, il suo ruolo è diverso, ma la passione rimane intatta. “Vorrei dare un consiglio a tutti quei ragazzi che inizialmente non verranno selezionati – conclude – dicendo loro di non perdersi d’animo e continuare a lavorare con passione, umiltà e voglia di migliorarsi, perché la strada è ancora lunga e niente è precluso”.

