Calcio: Italia U.17 si qualifica a Europeo e Mondiale

agenzia

Il 2-1 alla Croazia degli azzurrini completa l'en plein

ROMA, 26 MAR – L’Italia Under 17 allenata da Massimiliano Favo, campione d’Europa in carica, si prende la scena e scrive un’altra pagina del calcio giovanile italiano, imponendosi 2-1 sulla Croazia a Karlovac, nell’ultima partita del Gruppo 1 del secondo turno della Lega A delle qualificazioni europee. Una vittoria che consente agli azzurrini di ottenere il pass per la fase finale dell’Europeo, in programma dal 19 maggio al 1° giugno in Albania, dopo aver ottenuto ieri sera quello per il Mondiale che si terrà dal 3 al 27 novembre in Qatar. Una doppia qualificazione in meno di 24 ore che certifica la forza del gruppo azzurro, protagonista di sei vittorie su sei nelle qualificazioni. I ragazzi di Favo hanno sbloccato il risultato al 44′ con il difensore del Borussia Dortmund, Luca Reggiani, prima di subire l’1-1 avversario, firmato al 64′ dal centrocampista della Dinamo Zagabria, Jona Benkotić. A decidere l’incontro in favore degli Azzurrini è stata la rete alla scadere (89′) del talento classe 2009 della Juventus, Destiny Onoguekhan Elimoghale. “Grande Italia! Azzurrini straordinari e bravissimo mister Favo, tutti insieme hanno compiuto una vera e propria impresa – esulta il presidente Figc, Gabriele Gravina – L’accoppiata fase finale dell’Europeo e qualificazione Mondiale ci conferma tra i movimenti di più alto livello nella categoria giovanile più difficile e affascinante. Questi ragazzi sono il presente e il futuro della maglia azzurra”.

