Calcio: Italiano, abbiamo perso due punti per due episodi

"Ancora una volta ci hanno ripreso, bisogna migliorare"

GENOVA, 19 OTT – “Oggi due episodi non hanno permesso al Bologna di vincere la partita” Vincenzo Italiano tecnico degli emiliani non ha dubbi negli spogliatoi del Ferraris. In vantaggio 2-0 i suoi si sono fatti riprendere dal Genoa fino al 2-2 finale. “Abbiamo perso due punti ma ci sono stati anche spunti positivi. Dobbiamo però crescere nella gestione del risultato. Non è la prima volta che ci siamo trovati in vantaggio e poi ci hanno ripreso. Dobbiamo crescere sotto questo punto di vista-ha proseguito il tecnico del Bologna-. Non dobbiamo staccare mai la spina. Nessuno può essere superficiale, ad ogni minimo errore veniamo castigati”. Contro un Genoa con 8 titolari indisponibili il Bologna ha dominato soprattutto nel primo tempo calando però nella ripresa e dopo il primo gol di Pinamonti si è fatto sopraffare proprio dai padroni di casa. “Sul 2-0 non credo da parte loro di ricordare momenti arrembanti o con palle gol nitide. Bastava tenere botta e non concedere quel 2-1 che ha riaperto la partita. Non credo che i ragazzi abbiano pensato di aver già vinto, tanto che dopo ho comunque detto loro che mi è piaciuta la prestazione. In questo momento a noi gira male. Dobbiamo pensare di più al risultato e meno ad essere belli. Bisogna capire che non dobbiamo essere quelli che tutte le palle le devono pulire o che bisogna sempre uscire palla al piede”. Tra le note positive spicca la prestazione di Orsolini con il gol. “Sono contento della prestazione di “Orso” ha perso molti meno palloni ed è stato molto più dentro la partita, molto più efficace. Sino al 70′ qualcosa ha fatto vedere in termini di crescita”. Ora la Champions. “Sarebbe stato importante andare via con una vittoria ma dobbiamo capire che questo è il momento di stare tutti sul pezzo perché non possiamo permetterci nemmeno una distrazione altrimenti mettiamo in discussione il risultato. Per le prossime sei partite che saranno una dietro l’altra voglio massima attenzione”.

