Calcio: Italiano, buona reazione del Bologna nella ripresa

agenzia

Domenica con la Juventus spareggio Champions

UDINE, 28 APR – “Sono contento di come abbiamo reagito nella ripresa, dopo un primo tempo sotto tono. Adesso mancano quattro finalissime in campionato e la finale di Coppa Italia con il Milan. Domenica prossima, con la Juventus, sarà un vero e proprio spareggio per la Champions League”. E’ quanto ha dichiarato Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, dopo il pareggio a reti bianche di Udine. “Non abbiamo trovato la zampata definitiva – ha aggiunto – ma ci siamo andati vicini due volte con Orsolini che tante volte ha realizzato gol decisivi. Il secondo tempo dimostra che siamo vivi, ci siamo per questo rush finale che sarà fondamentale. A Udine non è mai facile per nessuno e ci aspettavamo un loro approccio così intenso: ma nel secondo tempo riusciamo sempre a ritrovarci”.

