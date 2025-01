Calcio: Italiano, ‘che soddisfazione questo Bologna da record’

agenzia

Bocchetti, "dobbiamo fare di tutto, il possibile non basta più"

BOLOGNA, 18 GEN – Vincenzo Italiano si gode il ritorno al successo, che mancava dal 21 dicembre e la vittoria casalinga a distanza di poco più di un mese (correva il 15 dicembre) dal match con il Venezia. Si gode, soprattutto, un Bologna da record: perchè con 33 punti dopo 20 partite, i rossoblù ne hanno uno più rispetto alla passata stagione: “E’ una bella bella soddisfazione e faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto un’altra grande prestazione a tre giorni di distanza dal match con l’Inter, perchè giocare ogni tre giorni non è semplice”. Un solo errore: “Sul gol subito, dobbiamo prestare più attenzione alle marcature preventive, non possiamo mai essere sotto ritmo o superficiali, ma abbiamo rimontato contro un avversario che arrivava da una vittoria e che ci ha messo in difficoltà, dopo il punto conquistato a San Siro sempre iviin rimonta: non era semplice, ma siamo sempre in partita e sono contento soprattutto per la continuità che abbiamo trovato”. Si gode anche il ritorno al gol di Orsolini: “L’ho abbracciato, ancor più per l’assist a Castro, perchè se impara che può determinare anche senza segnare fa un ulteriore step di crescita”. L’ultima buona notizia arriva da Castro. Nessun problema, nonostante il cambio all’intervallo: “Aveva segnato e ha fatto un grande gol, attaccando l’area, preziosissimo per riprendere l’avversario. Era ammonito, aveva speso tanto a Milano e martedì abbiamo il Borussia Dortmund in Champions: nessun problema fisico, ho preferito così”. Grande rammarico, invece, per Salvatore Bocchetti: “Che fosse dura lo sapevamo, perché il Bologna è in salute, forte, con tanti uomini e tanti cambi. Ma avevamo iniziato bene, siamo andati in vantaggio e potevamo fare più”. La gestione non è piaciuta: “Troppi imprecisi, nell’ultimo passaggio e non solo: ci siamo appoggiati troppo a Djuric, quando avremmo dovuto dialogare e palleggiare di più”. Arriva anche la cattiva notizia dell’ennesimo infortunio, quello di Bondo: “Ha male dietro la coscia, speriamo non sia nulla di grave perchè è troppo importante per noi”. L’infortunio va ad aggiungersi a quelli di Birindelli, Caldirola, Cragno, Gagliardini, Mota Carvalho, Pablo Marì e Pessina, in un Monza già ultimo: “Dobbiamo guardare la classifica per scuoterci e ripartire. Dobbiamo fare di tutto, non solo il possibile”. In campo e sul mercato, per provare a recuperare una situazione disperata.

