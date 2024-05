Calcio: Italiano, ‘E’ stata battaglia, abbiamo ancora energie’

agenzia

Tecnico Fiorentina: 'Ora pensiamo alla finale di Conference'

ROMA, 23 MAG – “Ora pensiamo alla finale di Conference, ma questa vittoria è un bel segnale: la Fiorentina non ha giocato la sua migliore partita della stagione, ma mi è piaciuta molto la reazione”. Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo la gara con il Cagliari. “Nella ripresa non siamo entrati con lo spirito giusto. Ci siamo svegliati con il gol del due a uno. Ma siamo alla fine di una stagione davvero lunga. Ed è stata una partita nella quale il Cagliari ha combattuto sino alla fine. Noi non abbiamo mollato però. E questo significa che abbiamo ancora tante energie”.

