Calcio: Italiano, ‘il Bologna deve accelerare’

agenzia

Il tecnico: 'Siamo in costruzione ma ci mancano punti'

BOLOGNA, 13 SET – In vista della trasferta a Como, Vincenzo Italiano recupera diversi pezzi del suo Bologna. Dopo l’allenamento di questa mattina, il tecnico rossoblù ha deciso di convocare Holm, Ndoye ed Erlic, reduci da infortuni: “E’ importante ritrovare tutti e far riassaporare ai ragazzi il clima gara. Ci vorranno cautele, ma abbiamo bisogno di tutti. Anche perché il Bologna deve accelerare”. Troppo pochi due punti in tre gare. A Como gli emiliani andranno con l’obiettivo di vincere e dimostrare di aver fatto passi avanti: “abbiamo pochi punti – argomenta ancora il mister felsineo – siamo in ritardo e vogliamo dimostrare di essere all’interno di un processo di costruzione. Le statistiche dicono che davanti, soprattutto nelle due partite in casa, avremmo dovuto ottenere di più. I ragazzi lo sanno che bisogna concretizzare per indirizzare le partite e che qualcosa abbiamo sprecato. Possiamo evolvere e crescere. Serve tempo: nel calcio non ce n’è tanto, ma stiamo cercando di costruire”, chiosa Italiano.

