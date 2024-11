Calcio: Italiano, ‘il Bologna non vuole fermarsi’

agenzia

"Con la Lazio per continuare a vincere nonostante le assenze"

ROMA, 23 NOV – “Grazie alle tre vittorie consecutive con Cagliari, Lecce e Roma abbiamo riconquistato la nostra dimensione. Ma le altre vanno forte e noi dobbiamo lavorare per rimanere a questo livello, perché siamo ancora attardati rispetto al gruppo di testa: abbiamo grande entusiasmo, andiamo a Roma con la Lazio per proseguire la striscia”. Vincenzo Italiano non si nasconde e il Bologna con lui: i rossoblù cercano il poker di successi contro una Lazio che ha accusato qualche problema di infermeria nel corso della sosta. Il Bologna però non sta meglio. Skorupski è l’assente dell’ultimo minuto per sindrome influenzale, out pur Ndoye, Cambiaghi, El Azzouzi e Aebischer. Italiano recupera però Castro: “E’ rientrato in gruppo ieri, può dare il cento per cento. E anche Ferguson è+ in crescita, il suo ginocchio sta bene e ci può dare tanto. Dispiace per le assenze, anche perché ci aspettano 7 gare in 21 giorni e avremo bisogno di tutti”. Compreso Dallinga, in ballottaggio con Castro per la maglia da titolare in attacco.

