Calcio: Italiano, il Bologna sta trovando maturità e continuità

Gotti, 'non possiamo essere contenti'

BOLOGNA, 02 NOV – Esulta sotto la curva, dopo il triplice fischio, Vincenzo Italiano. Il nuovo tecnico rossoblù si toglie un peso con la prima vittoria casalinga della stagione, ma soprattutto il suo Bologna cresce: “abbiamo dato continuità alla vittoria di Cagliari e abbiamo vinto due partite complicate contro i sardi e il Lecce. I ragazzi stanno trovando continuità e maturità e per questo vanno fatti i complimenti a loro. Ci eravamo detti che serviva pazienza, che una partita come questa potevamo vincerla anche all’ultimo minuto: così è stato. Oggi vinciamo la partita con gli stessi uomini che avevo schierato con il Parma: Urbanski, Fabbian, Orsolini. Oggi Orso è stato bravo. Ci abbiamo provato anche con le due punte ma quella frazione non mi è piaciuta”. E allora fuori Castro. Ma c’è stato pure il rientro determinante di Ferguson, dopo sei mesi di stop. “Io e la squadra – chiosa Italiano – stiamo iniziando a conoscerci e capirci a vicenda. Abbiamo preparato la partita in una seduta video e un allenamento: significa che c’è maturità”. Non può essere contento, invece, il tecnico dei salentini Luca Gotti, che sperava di prolungare l’astinenza da vittorie casalinghe del Bologna “Avevo pensato di schierare Dorgu in una posizione leggermente diversa per tenere Pierotti e Banda per sfruttare gli spazi per ripartire – argomenta -. A metà secondo tempo, si è avuta la sensazione che potevamo fare qualcosa in più e anche i cambi dovevano aiutare, ma abbiamo gestito male diversi palloni e non abbiamo sfruttato gli spazi. La classifica non deve essere fonte di preoccupazione all’undicesima giornata, ma nessuno deve essere contento. Venivamo dalla buona partita di Napoli e dal successo col Verona, oggi è un passo indietro – conclude l’allenatore giallorosso -: abbiamo tenuto bene il campo per un’ora. Nello spogliatoio c’è scoramento, ma io devo tenere quello che di buono è stato fatto per cercare di sfruttare ogni tipo di miglioramento”. Il Lecce, intanto, resta al penultimo posto della classifica.

