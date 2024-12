Calcio: Italiano, ingenerosi i cori contro Motta

agenzia

Il tecnico rossoblù, "Basta paragoni con il passato"

BOLOGNA, 06 DIC – “Ingenerosi i cori a Motta. È capitato anche me in passato, ma ognuno fa le proprie scelte e costruisce un percorso. Qui, tutti insieme, Thiago e l’ambiente bolognese hanno raggiunto un traguardo incredibile”. Così Vincenzo Italiano, alla vigilia della trasferta dei rossoblù in casa della Juventus dell’ex tecnico, è tornato sui cori intonati da una parte della curva rossoblù contro Motta nel finale della sfida di Coppa Italia con il Monza. Italiano convive con i paragoni con il recente passato, fin dall’estate: “E non mi piacciono. Ripetere quel cammino sarà complesso, perché quella passata è stata una stagione indimenticabile e non fa bene a nessuno riproporre il confronto settimana dopo settimana. Abbiamo modi di giocare simili, ma giocatori importanti non ci sono più e oggi abbiamo tanti giovani che possono diventare importanti per il futuro. Fermiamoci qui”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA