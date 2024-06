Calcio: Italiano nella sede del Bologna

agenzia

Incontro in corso tra il tecnico e la dirigenza a Casteldebole

BOLOGNA, 05 GIU – Vincenzo Italiano è a Casteldebole. Il tecnico ex Fiorentina ha varcato i cancelli del centro tecnico del Bologna intorno alle 10.30 per visitare le strutture d’allenamento del club. Incontro in corso tra il tecnico, il suo entourage e i vertici dirigenziali rossoblù per definire i dettagli dell’intesa: sempre più vicino l’annuncio di Italiano come nuovo allenatore del Bologna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA